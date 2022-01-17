台中市政府17日發布囤房稅修正草案公報，針對持有非自住住家用房屋訂定差別稅率，3戶以下，每戶將按2.4％稅率課徵；4戶以上每戶按3.6％稅率課徵，並擬訂配套措施。台中市長盧秀燕表示，此次稅率調整主要為平抑房價，高達92％民眾不受影響。

修正草案公告後，將召開公聽會，並送台中市議會審議，若通過實施，所增加稅收，將運用至弱勢或年輕人租屋補貼，以落實居住正義。

盧秀燕表示，現在非自用住宅稅率1.5％，但未來持有越多戶稅率會越高，預估此次稅率修正受影響屋主約8.7萬人、10.6萬戶，約可增加4億多元的房屋稅收。

盧秀燕強調，調高囤房稅率，主要是為了要抑制房價增長，讓弱勢民眾及年輕人更買得起房子，且增加的稅收未來將作為弱勢民眾或年輕人租屋補貼，以減輕民眾負擔。

台中市地方稅務局長沈政安指出，房價高漲，年輕人買房不易，為符合量能課稅、租稅公平、抑制房產炒作，將調高非自住住家用房屋稅率。為了讓法案更加完善，市府預告後也將舉辦多場公聽會，聆聽及蒐集各界意見。

沈政安進一步說，自治條例修正草案，已進入預告程序，修正重點除訂定差別稅率提高非自住住家用房屋稅率外，針對特殊性質的房屋，也擬訂相關配套規定，讓稅制更合理。

除自住、公益出租人出租使用房屋，仍採稅率1.2％課徵、社會住宅仍減徵20％不受影響外，其它供住家使用的公有房屋、「公同共有房屋」、勞工宿舍、公立學校興建營運移轉（BOT）學生宿舍、營利事業無償供員工停車使用的地上房屋，及包租代管的租賃住宅等，將維持按稅率1.5％課徵房屋稅；另起造人新建2年內、待銷售住家用房屋，則按稅率2％課徵房屋稅。