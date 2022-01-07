因應COVID-19第3劑疫苗間隔縮短為12周新規範，新竹市約有14萬人符合此接種資格，為加速疫苗接種效率，竹市10日起至14日加開3座疫苗站，分別為慈濟疫苗站、體育館疫苗站、中正市場疫苗站，每周一至周五提供民眾第3劑隨到隨打服務，但不搭配4大超商禮券優惠，依時段提供莫德納、BNT疫苗。

國內疫情升溫，春節返鄉潮即將到來，市長林智堅表示，新竹市下周起加開的3座疫苗站同步開辦隨到隨打疫苗服務，請符合接種資格民眾多加使用，一起完善疫苗防護網，保護自己與家人健康。

衛生局說明，中正市場、體育館施打站、慈濟施打站10日起至14日，每日8時至11時、14時至17時，依時段提供莫德納、BNT疫苗，民眾免排隊，隨到隨打，不過3座疫苗站不提供打疫苗送禮券活動。

另外，竹市35間診所、5大醫院持續進行接種1、2劑疫苗送禮券優惠，並提供AZ、莫德納、BNT疫苗，因每間診所施打疫苗不同，請民眾先向醫療院所預約。

衛生局提醒，COVID-19疫苗施打，請民眾攜帶健保卡、身分證並先完成疫苗接種同意書，於預約時間前往接種疫苗。民眾第3劑如預接種AZ及高端可向35家診所預約接種，或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

新竹市目前第1劑涵蓋率已達95.1％，第2劑涵蓋率則是83.6％，請民眾務必盡快完成完整3劑疫苗接種，以達完整保護力。有關疫苗接種相關資訊請洽疫苗專線03-5355137或上新竹市防疫資訊網查詢。