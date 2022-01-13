本土疫情再起，為了防範工作場所可能的群聚感染，高雄市副市長羅達生率領勞工局同仁到小港區製造工廠稽查產線及移工宿舍防疫現況，包含遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、規劃宿舍人數降載、分艙分流及異常症狀應變機制，羅達生表示，外籍移工第一劑疫苗施打率達100％，第二劑的疫苗施打率也接近70％，希望所有勞工朋友再提升接種意識。

面對疫情來勢洶洶，高雄市政府上緊發條，高雄市副市長羅達生12日下午率領勞工局，前往小港區製造工廠稽查產線及移工宿舍防疫現況，呼籲應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、規劃宿舍人數降載、分艙分流及異常症狀應變機制，羅達生並提醒勞工朋友一定要正確配戴口罩、勤洗手、保持社交距離、完整接種疫苗，保護自己及同事、家人，平安健康過新年。

羅達生表示，所稽查的移工宿舍與工作場所，外籍移工第一劑疫苗施打率達100％，第二劑的疫苗施打率也接近70％，希望所有的勞工朋友再提升接種意識，且目前第三劑追加劑施打的間隔已縮短為12週，完整及追加接種疫苗，除可以提高對抗病毒的安全防護，並可以保障同事與家人的安全。也提醒雇主，在疫情尚未蔓延前，妥善規劃管制員工進出動線，及異常症狀因應措施，提前建立企業防疫後盾，保障產線正常運轉。

勞工局指出，員工於作業場所應確實量測體溫之外，對承攬商及外賓來訪人員應貫徹實聯制掃碼，對於住宿人數及分艙分流動線也應符合規定，高雄屬於製造業重鎮，每一位員工都是企業經營最重要的資產與伙伴，提醒雇主應善盡照顧責任，提供安全工作環境，並隨時提醒「上班全程戴口罩，碰觸物品先洗手，休息時間停聚會」，才能有效阻斷病毒入侵。