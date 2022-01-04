蘋果在新年第一個交易日再度刷新記錄，其市值一度站上3兆美元，成為全球第一家達到這個重大里程碑的上市公司。

周一蘋果盤中股價一度上漲約3%，報182.88美元，創下歷史新高，帶動市值站上3兆美元大關，反映出投資人有信心蘋果將不斷推出高利潤產品，而消費者也仍將願意砸大錢買單。

天風國際資產管理公司知名蘋果分析師郭明錤周一出具報告指出，蘋果在假期旺季期間賣出了2700萬組最新款AirPods，帶動該公司上季可穿戴設備業務年增20%。

Wedbush分析師Daniel Ives周日在其報告中指出，蘋果還有更多成長空間，並認為其服務事業的估值達到1.5兆美元。

因華爾街大舉押注電動車，目前特斯拉已經成為全球身價最高的汽車製造商，許多投資人看好蘋果也將在未來幾年內推出自家的自動駕駛電動車。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，這是一個了不起的成就，當然值得慶賀，它就是在告訴你蘋果已經走了多遠，以及在大多數投資人眼中它的優異地位。

終場蘋果上漲2.5%，收在182.01美元，市值為2.99兆，距離3兆美元僅一步之遙。

蘋果市值在2018年8月首度跨過1兆美元，並在2020年8月突破2兆美元，在4年內其市值已經激增了2倍，分析師看好後市仍有相當大的發展空間。

2021年蘋果股價累計上漲近35%，受惠於最新推出的iPhone 13系列和其他前世代iPhone手機的需求暢旺，以及Apple Music、Apple TV+、iCloud等訂閱服務和其應用程式商店App Store成績亮眼。

自2007年1月共同創始人兼前執行長賈伯斯推出第一支iPhone手機以來，蘋果股價已上漲約5800%，遠遠超越同一期間標普500指數約230%的漲幅。

蘋果成為市值3兆美元俱樂部的第一個成員，但或許很快就有新夥伴加入。微軟周一股價下跌0.47%，收在334.75美元，但目前市值已經達到2.51兆美元。谷歌母公司Alphabet周一微升0.1%，收在2899.83美元，市值逼近2兆美元。

同為重量級巨頭的亞馬遜和這兩年漲勢凌厲的特斯拉，市值則落後許多。亞馬遜周一上漲2.21%，收在3408.09美元，市值僅達1.73兆。特斯拉周一飆漲13.53%，收在1199.78美元，市值為1.20兆美元。