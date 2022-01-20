迪士尼（Disney）19日（周三）宣布重整旗下串流管理高層，成立國際內容創造部門，意在串流競爭加劇之際提振業務成長。該公司並任命保羅（Michael Paull）擔綱迪士尼串流部門新設總裁一職，執掌全球Disney+、Hulu、ESPN+和Star+。

迪士尼亦任命坎貝爾（Rebecca Campbell）負責國際內容部門，業務直接彙報執行長包正博（Bob Chapek）。

此次高層重整是包正博2020年2月走馬上任以來第一次人事大調動，展現這家娛樂巨擘視串流事業為第一順位的企圖心。