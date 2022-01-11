《財訊》報導指出，成立32年的西華集團「起家厝」台北西華飯店，即將在2022年2月15日熄燈。傳出原址將規畫飯店、住宅、商辦複合式建案，最快2022年可動工。無疑對飯店業又是一記重拳，疫情加速這場飯店淘汰賽。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，西華飯店2021年1~9月的住房率僅14.86%，遠落後於台北市觀光旅館的21.39%，且房價2887元，低於平均值的3315元，營收較2020年同期衰退21.5%，更較2019年同期大跌68.5%。雖然砸重金翻修，但疫情看不到盡頭，加上西華的業主另有台北萬豪酒店需要持續投入資源，不得不收掉起家厝。

轉作防疫旅館 也難補錢坑

然而，《財訊》分析，西華飯店只是台灣飯店業的一個小縮影，2021年10月底熄燈的台北華國飯店，與圓山、國賓並列台北50年以上資歷的老飯店，同樣不敵疫情熄燈，進入改建程序。台北市透過危老和都更改建的飯店愈來愈多，包含西華、國賓、華國、六福客棧、台北馥敦飯店等。

不只台北，高雄國賓飯店2021年11月也申請危老改建，預計2024年推出飯店豪宅案；全台第一家上市飯店股、超過50年歷史的高雄華園飯店六合本館，也在2021年7月賣給高雄建商永信建設；擁有43年歷史的大統吳家華王飯店，也賣給了興富發集團總裁鄭欽天。

賣掉小金雞 晶華咬牙硬撐

根據《財訊》報導，2021年5月全台3級警戒爆發，餐飲業宣布禁止內用，已經苦無住房率的飯店業連帶重創。一位不願具名的知名飯店業者說：「這兩年配合政府政策，累積下來虧損的金額，花10年也賺不回來！」儘管轉作防疫旅館，看似需求大、時常滿房，卻因成本更高，根本也難彌補虧損，「大家其實都有點心灰意冷了。」

2021年絕對是飯店業慘澹、大洗牌的一年。攤開國內16檔飯店股，累計2021年1~11月的營收年增率，多達12家是負成長，從下跌5%到41%不等，2020年已經很辛苦了，2021年的經營更慘澹。損益情況也是毫無起色，2021年前3季「盈轉虧」或是「虧損擴大」的公司就有8家，共計11家公司陷入虧損。

就連飯店業資優生晶華酒店，也扛不住壓力，2020年先是取消承租原本位於台北市信義路的中華郵政信維大樓改建案，放棄了台北晶英酒店開發案，2021年又被迫以17.04億元，出售「家產」小金雞達美樂。