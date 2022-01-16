法務部為遏止酒駕，保障國人行的安全，執行行政院院長蘇貞昌蘇院長1月6日在院會指示有關嚴懲酒駕、強力執法，部長蔡清祥要求檢察、矯正、行政執行等機關多管齊下，全力遏阻酒駕致人死傷憾事再度發生。

蔡清祥於1月10日要求各機關應採取具體防制作為，展現防堵酒駕之行動力。對於酒駕案件，一律從速從重追訴，若法院判決量刑過輕，公訴檢察官將依法提起上訴，具體求處重刑。

法務部指出，酒駕案件如經法院判決有罪確定者，縱使得予易科罰金，執行檢察官將考量其犯行對公共安全之法律秩序造成危害重大，從嚴審核，除有特殊情形外，不准易科罰金。至本月14日止，全台檢察署從嚴審核而不准易科罰金經發監執行之酒駕被告共計67人，嚴懲酒駕惡行。

法務部指出，對於未完成戒除酒癮處遇或成效不佳或在監行狀不良等缺乏悛悔實據者，依法嚴審而不予假釋，以符矯正目的。另前已假釋出獄者，若假釋中更為酒駕犯行，基於特別預防考量，將依法審酌予以撤銷假釋，再度發監執行。

行政執行署通令各分署啓動「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，對於酒駕遭行政裁罰逾期未繳之行為人，各執行分署已主動與裁罰移送機關建立聯繫平臺。至14日全國13個執行分署同步執行酒駕罰鍰案件，擴大宣示政府嚴正執法之決心。執行上述案件合計2095件，全部繳清、分期付款、已查扣財產等有效執行金額已逾3500萬元，讓酒駕者付出代價，沒有僥倖。