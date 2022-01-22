高雄市議會22日正式閉幕，高雄市長陳其邁表示，通過預算之後，市府無論在經濟、防疫、增加建設或是照顧弱勢等目標都會更加努力，對於未來振興經濟政策須先送議會再執行一事，陳其邁回應，會尊重議會決議。

陳其邁表示，感謝議會的支持與監督，在通過預算後，市府會更加努力，並且要再三強調，他們會謙卑傾聽民意，建設也會不分藍綠，努力讓高雄在經濟發展、促進就業、交通、環境更加永續，未來將朝目標持續來努力。

媒體提問陳其邁針對未來振興經濟政策須先送議會再執行的看法，陳其邁指出，他們會尊重議會決議，並遵守預算法與災防法相關法律規定辦理，不管是在減災、救災、重建過程中，都能讓市民更安心，同時也可以在疫情衝擊之後的重建工作、經濟振興落實。

陳其邁補充，各縣市在受到疫情衝擊之後，都有不同的振興配套方案，他認為在上一波疫情中，商圈、夜市、餐飲、零售、百貨、飯店、旅宿、觀光衝擊都非常大，所以他覺得還是要照顧到在疫情裡受損較嚴重的族群，尤其現在Omicron病毒疫情又來，他們會加強照顧這些受損嚴重的產業。

陳其邁也針對引發城中城大火的嫌犯黃格格遭依殺人罪起訴一事做出回應，陳其邁表示，他尊重司法調查，但對於這種不幸的事件，不管他是不是故意的殺人罪，這對他來講都是一件非常痛心的事情。