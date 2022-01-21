為遏止酒駕，立法院司法及法制委員會今初審通過刑法第185之3條修正草案，完成初審，針對酒駕初犯未肇事刑責，從現行2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科也提高到30萬元以下罰金。委員會初審同時通過5項附帶決議，包括法務部應會同交通部、衛福部等部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動酒駕社會連帶防治措施。

現行刑法185-3條規定，駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

立法院司法及法制委員會今初審通過刑法第185之3條修正草案，明定酒駕初犯未肇事刑責，最重從2年以下有期徒刑調高為3年以下有期徒刑。（林縉明攝）

因應酒駕事件頻傳，為遏止酒駕事件發生，朝野立委提案修法盼提高罰則，立法院司法及法制委員會委員今與官員討論，最終達成修法共識，通過國民黨立委葉毓蘭等人所提修正動議，將現行酒駕未肇事可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金的規定，改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

因酒駕而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

另外，酒駕再犯者，從「5年內」再犯，修正為「10年內」再犯，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，增訂「得併科300萬元以下罰金」，致重傷者，處3年至10年有期徒刑，增訂「得併科200萬元以下罰金」。

委員會初審同時通過5項附帶決議，包括法務部應會同交通部、衛生福利部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施，以保障國人生命安全等；衛福部、內政部警政署應會同司法院，參考外國相關立法，和實踐共同研議制定，酒駕案件統籌處理分類分流機制，負責各部會間相互聯繫專責單位，就以本條之罪，逮捕行為人後警察機關立即處置，緩起訴時戒癮治療、禁戒處分等，必要時並提出研議刑法、刑事訴訟法等相關法律修法草案，並編列足額預算執行，4個月內須在司法委員會專案報告。

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