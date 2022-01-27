橋頭地檢署27日安排酒駕者到橋頭殯儀館擦拭冷凍櫃。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

為杜絕酒駕，橋頭地檢署與高雄市殯葬管理處27日安排9名酒駕案件社會勞動人（下稱社勞人）到橋頭殯儀館做勞動服務，勞動項目包含到入殮化妝室、往生室、冷凍櫃、洗屍檯做清潔整理，希望藉此喚醒酒駕者珍愛生命。

近年來酒駕案件頻傳，造成許多幸福家庭破碎，橋頭地檢署檢察長洪信旭特別指派主任檢察官王聖豪及主任觀護人韓國一，偕同高雄市殯葬管理處處長石慶豐、第二殯儀館仁武本館館長李福政及第二殯儀館橋頭分館館長宋隆文等人，到橋頭殯儀館視察社勞人的執行情形。

27日服務共計4小時，先由館方說明殯儀館環境、告知工作內容及生命故事案例分享，隨後指派社勞人至入殮化妝室、往生室、冷凍櫃、洗屍檯清潔整理。

另外，橋頭地檢署就情節較為輕微而經緩起訴處分之酒駕案件，也研擬透過附帶戒酒癮治療命令，積極轉介輔導具有酒癮傾向之個案，參加戒酒癮的醫療服務及相關治療課程，希望能藉此降低酒駕再犯率。

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