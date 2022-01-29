國民黨台中市議員黃馨慧農曆春節前，製作大型賀年看板向市民賀節，吸睛的是與市長盧秀燕同框合照，力推「反酒駕」的黃馨慧選在台中蛋黃西屯區，用「虎年大吉」、「拒絕酒駕虎哩平安」提醒民眾春節聚餐，喝酒不開車、平安過好年。

農曆春節是家人團圓、親友聚會的美好時光，黃馨慧每年都會在春節前，以看板、臉書或其他社交平台提醒「喝酒不開車」、倡議「反酒駕」，呼籲政府提高刑責及重罰之餘，應將罰款全數用作於救濟被害人家屬及反酒駕公益，而非僅僅用取締酒駕罰鍰充實國庫而已。

黃馨慧強調，每次酒駕釀成重大事故、引起社會輿論討論熱度，最後在重罰或參考國外重刑比例原則，理論和實務常有各自立場與考量模型，政府如何整合社會共識，立法施行後能真正落實保障無辜者安全、終結酒駕悲劇，是全民一致的期盼。

台中是六都唯一致死數下降城市，市府在春節前更啟動掃除「醉犯」專案，嚴加取締酒駕違規，黃馨慧強調，與盧秀燕一起用看板賀節，合力反酒駕，民眾醉不上道，喝車駕車害人害己。

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