案18905高雄確診國中生，1月25日至26日在台中市所搭乘公車及其車號，台中市衛生局2日公布與國中生足跡重疊者42人新冠肺炎檢驗結果皆為陰性。（台中市政府提供／黃國峰台中傳真）

新北市13多歲少年（案18905）1月25日與媽媽搭火車到台中、高雄旅遊後確診，2日高雄傳來訊息，其爸媽也都確診，台中市1月31日接獲新北市衛生局通報後立即公告個案足跡並展開清消，並對與個案足跡重疊的42人發出簡訊，召回採檢，至2日下午3點止，42人全數檢驗皆為陰性。

據了解案18905居住新北市，過年期間返回高雄過年確診的國中生，該少年1月25、26日兩日與媽媽在台中進行兩天一夜旅遊，27日返回高雄後與父親、母親一家3人都一同行動，直至29日國中生出現發燒現象，30日就醫採檢、31日確後，陸續傳出2月1日父親、2日母親也相繼染疫。

中市衛生局指出，國中生與媽媽在台中的足跡包括台中火車站、高苑商旅中正店、審計新村旅禾泡芙之家民生店、漢口路古猗園灌湯包、元春鐵板燒中華店、成功路信兵衛手作丼飯壽司生魚片店、台中火車站鐵支路咖啡交易所等；期間也搭乘車號KKA-0059的79路公車、車號756-U5的300路公車以及KKA-6292的307路公車。

台中市衛生局表示，釐清足跡後，已在第一時間就相關地點完成清消，並對匡列的高苑商旅5名工作人員進行採檢，採檢結果皆為陰性，另同時間入住該商旅的6名外縣市房客，已通知其所屬外縣市衛生局聯絡並採檢，並對與個案足跡重疊的42人發出簡訊，通知前往採檢站採檢，截至2日下午3時止，全部42人皆採檢完畢，並皆為陰性。