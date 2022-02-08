台中市前年5月停用的3處區間測速系統，將於今年2月16日重新啟用，台中市警察局表示，已通過完成相關精準度及資訊安全，並符合檢測標準及資安規範，警呼籲，用路人行經區間測速路段時，依道路速限行駛，以免受罰，另北區五岔路口科技執法，同步上路。

台中市交通警察大隊指出，台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路設置3處區間測速。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市交通警察大隊指出，台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路設置3處區間測速，包括，龍井區向上路6段與中興路口至沙鹿區向上路6段與自立路口，及台61線快速道路157.8K至151.6K（南向北），台61線快速道路148.1K至156.4K（北向南）。

交通警察大隊表示，北區五岔路口科技執法預計2月16日啟動執法，取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的行為，警方提醒請民眾遵守相關交通規則，保障行車安全。

交通警察大隊長徐坤隆呼籲，區間測速透過科技儀器嚇阻超速違規行為，養成用路人遵守交通規則的良好習慣，防制超速違規伴隨的事故風險，3處區間測速系統均設置警示牌面，切勿刻意加、減速，保持穩定行進，提升用路安全。