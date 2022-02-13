在各路人馬看好的氛圍下，台中商辦市場進入瘋狂推案期，好不容易下降的空置率是否又會飆高，備受關注。

農曆年前，中壽砸下120.5億元在台中七期買商辦，替2022年不動產買氣開出第一個紅盤，也讓台中商辦市場成為近期最火紅的題目。

除了壽險業資金加碼，包括台中銀行、興富發建設、網銀國際、國壽、聯聚建設、皇翔建設都看好台中商辦市場，在這幾年也陸續加入戰局。高力國際統計，未來3年，台中七期將完工的商辦樓地板面積高達18.7萬坪，到2025年，更將出現37.62萬坪供給量，寫下歷年新高。

這一波台中市辦公大樓新增供給，主要分布於七期新市政中心、台灣大道沿線、文心路沿線三大辦公區塊，其中，又以七期新市政中心為台中商辦市場指標區域。13年來，這三大區塊共新增13棟商辦，包括中信金、富邦金皆各自坐擁中信金控台中金融大樓、富邦文心辦公大樓，今年開發金控旗下的中壽也入列，台中商辦儼然成為壽險業積極插旗的新戰場。

企業門面升級、回台投資潮帶動需求升溫

高力國際資本市場及投資服務部執行董事黃正忠表示，過去中台灣企業主還是抱持「廠辦合一」的觀念，但隨著企業門面升級、回台投資潮、資訊及服務業成長等因素帶動需求增溫，讓當地企業主開始改觀，在台中市擁有辦公室逐漸成為趨勢。

這些現象，在被視為指標的七期新市政中心商辦身上更明顯，近年來七期商辦空置率持續降低，租金則明顯上漲。根據調查，2018年第2季的空置率原本高達46％，但隔年（2019年）第2季迅速下滑至僅剩20％，2021年第3季的空置率更來到近年來最低的10％。受到空置率逐年滑落的影響，從2018年的每坪租金僅約8百餘元，到2019年成長至9百餘元，在2020年底站上每坪千元大關，部分管理品質較佳之大樓租金甚至飆漲到1100至1200元，不輸台北市內湖科技園區的水準。

曾在2012年前後替興富發建設銷售過3棟商辦的萬群地產總經理謝坤成，對這個景況印象很深，當時興富發一口氣推了10萬坪辦公室，一度不被看好，「10年前台中尚未有頂級商辦的概念，我們還在接待中心設計了一個豪華宴會廳，宴請VIP客戶來參觀，結果有一棟總銷金額1百億元的『鼎盛BHW』，只花6個月就賣完。」他認為關鍵正是，當時台中「老（商）辦」不論外觀、停車位數量與物業管理，都已無法滿足客戶需求，因此掀起一波自用型客戶舊換新２的風潮。