金融業落實社會公益也要講「創意」。中國人壽為協助長者走出家門、多動多長壽，率先與國內專營無障礙接送及無障礙旅遊的「多扶事業」及「多扶旅行社」異業合作，讓中壽保戶體驗無障礙出遊、高齡健走杖運動復能等，希望實現高齡與身心障礙者的「旅遊平權」。

金管會強調ESG，格外在乎金融機構在公司治理、保護環境之餘，亦要落實企業社會責任，以金融資源作公益等，公益活動亦從過去簡單的捐款、捐血、淨灘，進化到各家金融機構尋找可長期推動、且跟其他公司不一樣的公益項目。

中國人壽表示，台灣在2025年即將進入超高齡社會，國人平均餘命延長，但若是不健康的餘命，將造成家庭與社會的負擔，因此中壽與多扶事業、多扶旅行社合作，舉辦「健身旅遊」，推動高齡者或身心障礙者的無障礙出行活動，讓長者走出家門、有人際互動，提升健康及生活品質。

旅行有專精高齡健走杖運動復能訓練的醫生及職能治療師隨行，訴求結合旅遊、健身及復能的新高齡旅遊模式，讓長者在戶外活動中，達到運動及逐步強化身體機能的效果。

中壽表示，這次旅行的參與長者有多位已5~10多年不曾出遊，多數是因為自己認為身體不健康，如罹癌、開刀、有慢性病等，出遊不方便，不敢規畫相關行程，但此次隨行醫生郭健中表示，旅遊與運動不是健康者的專利，長者更需要友善的旅遊環境與機會。

此次健身旅遊結合增能與復能活動，中壽希望傳達「運動即良藥」，推廣健走杖可幫助長者鍜鍊心肺功能、增強肌力，走得更穩、更輕鬆，在健走杖輔助下，多位長者完成平時很吃力的動作，駝背者嘗試後可挺背行走、減輕酸痛，甚至有平時習慣以輪椅代步的長者，藉著健走杖行動，重拾自行走動的自信，參與的長者走完全程，還樂意要規畫下次出遊。

中壽陪同人員亦反應，藉由參與此種活動觀摩學習無障礙友善服務，可精進未來對高齡及身障客戶的服務。