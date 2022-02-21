亞系外資針對創意(3443)出具最新研究報告指出，創意股價已經歷經先前一波約3成的修正，預計創意將受惠半導體成長趨勢，調升2022、2023年每股收益預測14%、11%，故將其目標價上調11%、至490元，評等調升到中立。創意今股價在外資力挺下，盤中拉高、上漲逾1.5%，股價最高達471.5元。

亞系外資表示，創意股價自去年12月高點下跌30%，與此同時，台股加權指數上漲3%。創意預計第一季營收在季節性因素下，將有兩位數的季度衰退，創意去年第四季營收是創下歷史新高，也預估第一季Turnkey(量產)會有雙位數下滑、NRE(委託設計)有個位數下滑，惟毛利率會相較去年第四季上升，營業毛利率也略上升。亞系外資表示，創意預計2022年全年營收會有兩位數成長，且獲利成長大於營收成長，NRE和Turnkey均增長兩位數，毛利率則相較去年微幅下滑。

亞系外資表示，創意營收2021年成長11%，預測創意營收在2022/2023/2024年將分別成長19%/17%/15%，主要動能來自與將墊高的成本轉嫁與客戶，以及更強勁的NRE收入。

亞系外資表示，創意2021年毛利率/營業利益率躍升至 34.6%/11.1%，預測2022/2023/2024年將分別落在34.4%/12.1%、34.0%/12.3%和34.0%/12.5%，並將其2022/2023年每股收益預測上調14%/11%，故將其目標價上調11%、至490元，評等調升到中立。

以長期趨勢來說，亞系外資表示，半導體行業維持增長趨勢，創意可以協助系統公司發展自己ASIC(客製化晶片)，且因技術遷移，也有利於為創意帶來更高的ASP和NRE命中率，且來自於合作夥伴台積電(2330)的營收貢獻也持續成長。