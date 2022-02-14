二月七日虎年開紅盤，這已是第三年大家戴著口罩過春節，疫情帶給全世界巨大衝擊，也給台灣的資本市場帶來機會。每一年農曆年紅盤也幾乎牽動著整個年度的氣運。

二○二○年元月三十日台股開紅盤，這年元月二十三日武漢宣布封城，疫情開始降臨全世界，台灣成立口罩國家隊，台股在元月三十日開紅盤，結果加權指數大跌五九六．九七，此後連番重挫到二月底已跌到八五二三。去年台股在二月十七日開出牛年紅盤，指數大漲五五九．八一，從一萬五千點邁入新的里程碑，牛年股市是個旺年。

聯電、環球晶遭遇利空

今年進入虎年，台股在二月七日開紅盤，指數大漲二二五．九，虎年乍看不那麼威猛，但也是開出平順的紅盤，台股的開年，有幾個現象值得留意：一是聯電在法說會上放利空，稱二八奈米成熟製程到二○二三年會供過於求，股價一口氣大跌到五三．七元，摜破年線，這個法說會也把力積電、世界先進拖下水，力積電最低跌到六二．六元，世界先進一下子跌到一二二元。

二是環球晶併購世創失利，還要付出五○○○萬歐元分手費，世創因併購不成，股價從一四五跌到一一○歐元，環球晶手上還有十三．六七％世創的股票，還得認列跌價損失，這個折騰讓環球晶股價在開紅盤便大跌，接著創下六九一元新低。農曆年前股價衝高的台勝科殺出一個跌停之後，最低跌到二三七元，原本熱氣騰騰的矽晶圓產業，突然被澆了一盆冷水。

三是農曆年前大立光公布元月營收，只有三七．二九億元，這比去年十二月的四五．二億少十七．二％，比去年同期少十八．九％，這是很差的營收數字，但這個利空並沒有重創股價，大立光開紅盤第一天平盤，似乎意味著可能在二○○○元築底的企圖。

四是貨櫃航運股在紅盤走出新的傳奇，貨櫃三雄在紅盤日中場後拉上漲停，以長榮為例，元月股價在殺盤中從一四五元殺到一一○元，大跌二○．七％，但紅盤日拉出紅盤，二月的前兩個交易日大漲十六元，漲幅十四．一二％，在所有類股中表現最亮眼，貨櫃航運股以大漲開出，這也意味了今年低本益比、高殖利率的題材可能扮演重要角色。

從貨櫃三雄的轉強，必須思考幾個重點，一是貨櫃航運的景氣在今年如果疫情趨緩，塞港問題改善，運價是否能維持在高檔，也就是說，貨櫃三雄在去年ＥＰＳ約四五元上下的奇景，今年能不能延續？二是在去年高獲利的基礎下，今年股利到底如何分配？如果配息率逾五成，景氣仍在高檔，今年貨櫃航運股仍然會很有看頭，這是今年紅盤日帶出的一個選股新亮點。

有了貨櫃航運帶頭，今年同樣有高殖利率當後盾的還有金融股與面板股。今年金融股由中信金創新高拉開序幕，開發金也跳上十九．五元新高，今年的金融股操作會出現一個大變化，去年有壽險業操作股票獲利的金控業大好，今年以銀行業務為重的金控公司會有好表現，兆豐金股價創了三九元新高，市值拉升到五二九七億元。中信金也漲到五五九六億元，在富邦金、國泰金外，這兩家金控公司也光芒萬丈，現在三商銀根柢的第一金、華南金都創新高，彰銀、上海商銀及聯邦銀、遠東銀、台中銀紛紛都上漲，這是在反應今年升息、利差加大的期待。（全文未完）

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