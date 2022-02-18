長榮集團再孵新金雞！長榮航太（2645）18日登錄興櫃，掛牌參考價為每股63元，受「重啟國門」題材激勵，早盤股價就強勢噴出，最高價直接突破百元大關，攻上115元，漲幅逾八成，截至11點30分成交量也已高達近5千張，成為18日興櫃成交量第二大之個股，僅次於北極星藥業-KY（6550）的逾5374張。

長榮航太為國內規模最大之商用飛機維修廠商，服務客戶多達40多家航空公司，18日登錄興櫃市場，股價最高衝上115元，較掛牌參考價63元大漲82.54％，成交量也衝上4749張。

法人看好，在疫情趨緩下，指揮中心有望於3月開始釋放政策利多，客機維修需求逐步回升，訂單已看至10年後，維修至第三季產線也全數滿載。

此外，長榮航以客運為主力，近期股價漲勢凌厲，轉投資小金雞長榮航太亦可望同步受惠，預料維修需求將隨著國境管制鬆綁增加，全年營收將較去年的96.16億元成長，重返百億大關可期。

長榮集團近年積極推動旗下公司上市，去年4月中旬由長榮鋼鐵打頭陣，目前股價已達55.7元，較承銷價上漲35.85％。

而如今長榮航轉投資長榮航太也掛牌興櫃，挾母集團奧援，市場也推估，以興櫃掛牌6個月後可申請轉上市之規範，加上作業時程約四個月，預期最快今年底至明年初，長榮集團就能集滿「長榮六寶」。