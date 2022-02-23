全球都在關注後疫情時代航空復飛商機，財信傳媒董事長謝金河分析長榮集團的營運表現，貨櫃航運景氣大爆發，長榮海運市值7484億元，躋身第8大市值企業，長榮航空漲到35元可能創下新天價，加上長榮鋼鐵、長榮航太和榮運等，18日長榮集團市值衝破1兆元大關，這是張榮發過世後，作風低調的長子張國華重整集團壯盛軍容，威力超過最霸氣的張榮發領航時代，如今集團拚出兆元產業，想必張榮發在天上會微笑。

謝金河在臉書發文指出，虎年開年以來，長榮集團氣勢如虹，尤其是長榮航空股價在二月大漲45.83%，成為市場最大的飆股，長榮海運也大幅上漲25.22%，榮運也漲18.68%，長榮鋼鐵也漲9.27%，上星期五首日掛牌的長榮航太掛興櫃，股價衝上102.5元，整個長榮集團的五家公司股價都大漲。

到2月18日為止，長榮海運市值7484億元，已晉升全台第8大市值企業，長榮航空漲到35元，市值1798億，股價很可能突破十年前創下的37.6元天價，最近大漲的榮運，市值也跑到356億元，加上長榮鋼鐵的238億，及長榮航太的361億，整個集團上市企業市值高達1.0237兆元，長榮集團正式成為台灣新的兆元集團企業，這個威力超過最有霸氣的張榮發領航時代。

謝金河表示，張榮發去世後，長榮集團張家兄弟鬧出爭產糾紛，頻頻登上社會新聞版面，後來長子張國華在老臣柯麗卿等力助下，取得經營權，加上貨櫃航運遇上百年一遇的大景氣，連一直虧損的長榮航空也靠貨運大翻身，股價上漲，市值翻了好幾倍，整個集團實力不斷向上提升。18日長榮集團整體市值正式突破1兆元，這是張國華領軍的新時代。

看到長榮集團蒸蒸日上，星宇航空的張國煒也表示：長榮海運、長榮航空愈好，對他最有利，因為他手上的股票價值也會水漲船高。

謝金河說，在張榮發時代，他一身霸氣，他的子女，除了二房的張國煒霸氣比較像他外，大房這邊，幾個兄弟都溫良恭儉讓，不料張榮發過逝後，兄弟鬩牆之爭持續上演，後來張國華逐漸一統長榮集團。他作風低調，很少在媒體曝光，長榮集團軍容壯盛，但在台灣，認識張國華的不多。

謝金河提到，這次張國華拍板敲定長榮海運年終獎金40個月，看起來他的霸氣正逐漸顯露，張榮發如果還在，他對張國華的表現也會很滿意。