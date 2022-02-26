貨櫃三雄挾高殖利率題材，不甩俄烏戰火，在本周表現相對抗跌，從籌碼面觀察，長榮這星期外資「借券賣出餘額」單周暴減逾6.5萬張，如此大舉還券的不尋常操作，是否代表股價重新「開航」。對此，專家表示，長榮軋空力道與當沖動能確實較航空股更有肉，若三月股利政策這張王牌出手，讓市場大驚喜，還能延續漲勢。

長榮「借券賣出餘額」從今年1月7日的8.4萬張不斷暴增，至2月7日逼近15萬張高點，代表外資看法偏空，也壓抑股價表現，這期間長榮股價從145元殺至110元才止跌，但隨著股價V型反彈，「借券賣出餘額」也一路下滑。

長榮股價本周逼近150元關卡，「借券賣出」張數單周（2/21~25）也暴減逾6.5萬張，只剩下7.5萬張波段新低，外資罕見大動作回補借券，是否意味著未來股價重新啟航，手上有船票的水手們不妨留意。

長榮去年前三季每股獲利30元，估全年有45元水準，若以2021年配息率50%來估算，三月宣布股利可能落在22元左右，周五（25日）收盤價143.5元計，殖利率高達15%，以目前股價位階來看，很容易出現低接買盤。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程指出，長榮借券賣出餘額到周五（25日）已經大回補7萬多張，帶動股價波段上漲約6%的漲幅，他認為就籌碼面而言，航運貨櫃三雄在2月最後一周的大震盪下，確實成為「台股避風港」，投信和外資連日加碼買超以避避烏俄的風頭，加上軋空力道與當沖動能，長榮相對航空股而言，確實肉比較多。

張貽程解析，同一時間的陽明和萬海，因為原本借券賣出餘額就沒有長榮高，所以其實陽明和萬海軋空力道有限，若想嘗試做短波段賺價差，首選長榮比較佳，不過建議想進場的投資人，不要買在相對高點，趁當沖賣壓拉回再進場，然後一定要緊盯籌碼面訊號、法人借券賣出餘額、融資融券等籌碼變化，做好停損停利計畫。

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