航運股長榮從去年7月從233元歷史高點摔落後，股價上沖下洗數次，近期又從110元飆上160.5元，短短一個多月時間上漲逾45%，這也讓投資人好奇該何時離場才能「高歌離席」意外引起網友們熱烈討論，不少人認為10日線是一個重要觀察指標，破10日線時就應該閃人。

長榮今（3日）大漲9元（或5.94%）收在160.5元，盤中最高一度觸及162.5元，連續幾周表現相當強勢，引起PTT網友們熱烈討論，有網友Po購買20張長榮的對帳單表示，「前一波只能先行離席，沒有在高點出掉，這一波很想要可以高歌離席，最佳時間點大家認為會在何時？」

許多人都提到10日線是一個判斷指標，「個人是設十日線給你參考」、「挑戰前高沒過再賣啦，不然就是破10日，怕戰爭影響就多航運、空指數，兩手準備」、「我手上大概也100萬左右的長榮，認真回你，破5日線」、「我是破10日走。」長榮10日線約落在145.7元，5日線則是149.5元，20日線則落在136.05元左右。

此外，有不少網友傾向等股利開出後才決定，「絕對是股利公佈後拉高時」、「明年如果配個4成5一樣噴」、「我自己是先設在股利公佈左右」、「股利公布再考慮」、「股利公布再看看怎麼走，這波起碼189前高。」

長榮海運預計3月15日召開法說會，法人指出，長榮海運去年獲利、股利水準及營運展望三面向，將是法說會重要指標，此外長榮去年前三季EPS為30.27元，法人圈共識去年稅後盈餘上看45至46元之間，若以每股配息23元計算，現金殖利率近15％，是法人看好的高現金殖利率股。

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