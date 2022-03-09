台積電近日股價連挫，拖累台股一度跌破萬七關卡，許多股民十分擔憂。一名存股族見最近台股疲弱，猶豫是否逢低加碼貼近大盤指數的ETF元大50（0050），但又擔心會跌到血本無歸，掀起網友熱議；對此，有內行網友回應，0050會調整持股比例和換股，若台積電一直跌，在0050佔比就會減少，「台積電變成壁紙的那天，0050大機率還是在賺錢的」。

1名網友在PTT股板發文表示，自己是存股族，主要標的一直都買0056，直到去年底才開始加買0050，目前手中有5張，均價落在約138元；他表示，近日台股下跌，有在考慮是否加碼，但又擔心0050貼近大盤指數，很怕跌到血本無歸，「請問0050可以當存股嗎？」

貼文一出，引來網友熱烈討論，不少人直指ETF就是買著放的標的，「長期就是要放長」、「先放著」、「ETF就是買了放著啊」、「連0050都怕就不要買股票了」、「存股就是大跌繼續買」、「先了解一下存股的定義好嗎」。

1名專業網友回文解釋，每逢大跌都會出現相似的問題，可以從2個重點去解析。首先，很多人會說「賣光低接」，但存股只有加碼這選項，若是要買低賣高、賣光低接，建議還是去操作個股。

此外，0050成分股中，權重最大的是台積電，因此不少人也會說「台積電狂跌，0050也要完了」他解釋，0050會調整持股比例和換股，也就是說台積電狂跌時，在0050的佔比就會一直減少，「實際上台積電變成壁紙的那天，你0050大機率還是在賺錢的」。

受俄烏戰事影響，油價壓力衝擊股市震盪，權王台積電近期被外資猛烈拋售，股價一路跌破600元關卡，台股連續3個交易日跳水，失守萬七大關；而今（9日）跌深反彈，在台積電領軍下，台股收復萬七關卡，收在17015.36點，台積電終場小漲5元，以每股568元作收。