三星與台積電在晶圓代工領域互別苗頭，雙方持續在製程技術上競逐，近日卻傳出三星在年度報告中強調，由於市場上仍有龐大需求，因此在未來的中長期計畫中擴產成熟製程，這也代表過去幾年三星專注在先進製程的想法有所改變，種種舉動被認為與目前先進製程遇到不少困境有關聯。

BusinessKorea報導，三星強調，由於需求將持續強勁，因此在中長期計畫中將擴大成熟製程的產能。不僅如此，三星也考慮投資建立新晶圓代工廠的可能性，並採取多項措施提高產品競爭力。

報導指出，三星設下2026年前獲得300家客戶的目標，屆時產能會是2017年的三倍，其中回頭投資成熟製程，將是三星力拚達標的一個重點。此外，三星雖然積極發展3奈米及其以下的先進製程技術，但就目前的狀況而言，三星難以在先進製程保持理想的產品良率。

過去幾年，三星一直專注在發展先進製程，對成熟製程的著墨相對少，但半導體市場需求激增，成熟製程市場也發展至前所未有的狀況，不具名的市場分析師表示，三星正藉由擴大投資以積極應對成熟製程的市場需求提升。

競爭對手台積電去年成熟製程的收入佔總營收的一半，但三星在成熟製程領域的營收比重相對要小很多。

至於兩強在先進製程上的對抗，不過先前韓媒《TheElec》爆料，三星期待能在今年上半年量產先進製程3奈米產能，一舉縮小與台積電的差距，不過有業內人士表示，三星在3奈米技術的專利IP數量落後台積電，因此製程品質能否滿足市場需求，還需要一段時間觀察。