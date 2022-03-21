美國與台灣相繼宣布升息，不確定因素消除，台股21日開盤大漲逾百點氣勢如虹，升息後的台股前景如何？金管會主委黃天牧指出，外資今年雖然賣股多，但從資金流向來看2022年前二月外資仍淨匯入52億美元，美國雖升息，但台股基本面相對良好，殖利率2.74％，外資會權衡，最重要的還是「把台股基本面」顧好。就過去經驗來看，美國升息階段對股市影響是正面居多。

金管會主委黃天牧21日赴立法院財委會，針對強化銀行業公司治理和銀行理專行為規範做專案報告，會前接受媒體訪問到台股時指出，他不是分析師，但他認為台股目前基本面相對良好，全球股市2022年以來下跌很多，但台股相對其他主要市場只跌4％多，但許多國家都跌10％以上，2月份上市櫃營收達6.5兆元，也較去年成長12.65％，殖利率、本益比都不錯，且主計總處預估台灣今年經濟成長率可達4％多。

黃天牧舉出，就過去歷史來看，美國進入升息循環階段時股市回應正面，台股最近才升一碼，幅度相對低，美股預期較多升息。就動能上，外資對台股今年雖然賣多，但資金流向來看，今年2月淨匯入12億美元、1月淨匯入40億美元，另外，外資雖很重要、但國內機構投資人、散戶也很重要，不可偏廢。

升息外資不會跑走嗎？黃天牧表示，外資匯入匯出有其動機，不評論，國外利率若升得高，也許外資對國際股市會有不同判斷，但台股殖利率2.74％，也不錯，外資會權衡配置，最重要是把台股基本面做好。

至於升息對金融業影響，黃天牧認為「正面影響居多」。他指出，正常來說，升息對銀行業有利，利差會增加是好事，對保險業來說，雖短期債券評價會調整，但升息後投資報酬會增加、保單成本會降低、準備金利率提高，保單利率拉高準備金就可以降低，對保險業來說正面居多。

對於外媒指出俄國已償還美元債息，國內金融業是否有收到？黃天牧表示，從外媒上是有看到俄國透過美國一家銀行已償付債息，但還要再確認。