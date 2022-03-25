日系外資出具最新報告，認為半導體測試介面廠精測(6510)面對競爭對手的平均售價（ASP）競爭，營運成長後市面臨不確定性增溫挑戰，據此調降今明2年獲利分別達14.7％、22％，將評等自「中立」調降至「減碼」，目標價自830元大幅調降至530元。

精測股價8日下探582元的近半年低點後止跌回升，昨（24）日觸及641元、但終場收跌1.41％。今（25）日受外資降評砍價影響開低挫跌4.6％至602元，截至午盤跌幅仍達2.5％。三大法人昨日調節賣超26張，但本周迄今合計仍買超93張。

日系外資表示，儘管面臨來自同業的部分競爭，精測自去年以來一直是台灣領導手機應用處理器（AP）設計公司的主要完整探針卡供應商。但是，認為雍智科技(6683)和日本電子材料（JEM）現在已達到客戶認證資格，並開始向客戶出貨、取得首項專案半數訂單。

日益外資指出，該客戶貢獻精測去年營收達30～40％，由於雍智平均售價（ASP）可能低20％，認為精測可能會受到更多負面影響，若無法與其他客戶獲得新商機，2023年營運前景可能非常具挑戰性。

其次，由於大中華區封測代工（OSAT）廠商中，除了日月光投控外的2022年首季營運展望均趨守，日系外資認為精測今年營收成長可能低於10％，若精測訂單市占率開始出現流失，明年獲利可能會進一步惡化。

另外，精測致力將探針卡解決方案取得全球領導繪圖晶片（GPU）設計公司認證。然而，日系外資調查後指出，精測因必須解決可靠度問題，目前尚無進一步進展。因預期此訂單潛在貢獻精測去年營收約10％，亦成為未來營運後市的不確定因素之一。

鑒於競爭加劇可能導致市占率流失，不確定因素增加影響營運成長後市，日系外資將精測今明2年獲利預期分別調降達14.7％、22％，據此調整本益比預期倍數，將目標價自850元調降至530元，並將評等自「中立」調降至「減碼」。