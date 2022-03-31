美國銀行周三出具報告指出，儘管最近有報導指出蘋果將大砍iPhone 13和新款iPhone SE手機產量，但研究顯示iPhone的需求仍然強勁。

美銀分析師表示，雖然這些報導可能讓投資人認為iPhone有需求方面的風險，但根據我們對iPhone換購價格所做的分析，我們認為iPhone的需求仍然強勁。

美國銀行在報告中指出，在3月初推出429美元的新款iPhone SE後，蘋果調降了部分iPhone機型的換購價格。目前蘋果換購方案最新的機型是iPhone 12 Pro Max，在新款iPhone SE推出前的價格為700 美元，現在僅調降至650美元。分析師認為，這顯示iPhone需求仍然強勁，蘋果不需要付出太多來吸引用戶換購新機。

相較之下，蘋果在2019年提供較第三方優沃許多的換購方案來推動升級。

蘋果發言人尚未對換購新機的價格變化發表評論。

報告亦指出，上海進入防疫封控，但正如我們先前所說，企業已經學會如何在疫情中維持生產，蘋果和鴻海也有能力將生產轉移到其他地區，因此，目前我們不認為當地停工會造成實質影響。

美國銀行分析師表示，1月進行的一項全球調查顯示，25%的受訪者目前仍在使用iPhone 8或更舊的機型，這是新款iPhone SE前景可期的另一個跡象，因為此款平價手機鎖定的市場之一包括舊款iPhone手機用戶。

美銀表示，我們認為這是推動汰換周期的機會，這可能是蘋果公司在中國的換購方案仍然接受iPhone 6/6 Plus手機，但在美國和英國就不行的原因。

美國銀行表示，蘋果將受惠於iPhone用戶增加，這可望帶動服務收入成長。蘋果第一財季（2021年10～12月）服務事業營收年增24% ，達到195.2億美元。