群光電子（2385）3月份自結合併營收達106.03億元，不但繼去年11月第二度突破百億元月營收大關，同時也於淡季創下歷史新高紀錄，較二月份大幅跳升28%，也比去年同期增加17%，月營收連11個月年增正成長。受惠於強勁需求，群光月營收已連續7個月創下同期新高。累計第一季自結合併營收為288.45億元，年增15%，成為史上最強第一季，同時也是史上次高紀錄。

群光第一季營收表現超出預期，打破淡季效應，年成長達15%，法人分析，群光的AI影像產品是推升第一季營收成長的主力之一，主要受惠於需求暢旺以及半導體缺料較為緩解，總計影像產品第一季年成長約三成，另外商用NB需求亦相當強勁，推升NB鍵盤、影像模組與電源供應器的營收。

因COVID-19疫情反覆，上海自三月底處於半封城狀態，近期昆山亦實施封城，人流物流受阻，不過群光三月份營收仍然十分強勁，所受影響不大，受阻的出貨亦預計將順延至四月，部分客戶為因應不預期的管控措施，亦希望未來多準備存貨以備不時之需。展望未來，法人預期群光營收將依循往年逐季成長的模式，第二季營收年成長可望達到雙位數，因為國際一線客戶對AI影像產品的需求仍然強勁，在半導體料況以及泰國廠區的順利配合下，預期將有亮眼表現; 鍵盤產品方面則預期由高單價產品推動，例如商用NB鍵盤、2-in-1裝置鍵盤以及電競鍵盤等，法人預期群光將受惠於疫情解封後的需求。

群光去年每股稅後純益為8.71元，優於法人預期。今年將配發6.1元現金股利，股息配發率為70%，目前現金殖利率接近7%，是大型法人長期投資的長青標的之一。群光今年將於6月10日舉行股東常會。