在智慧型手機唱衰聲浪不斷下，研調機構Strategy Analytics針對全球AP(行動應用處理器)出具最新統計數據，2021年AP營收成長23%，以各家營收占比來說，高通穩居第一，占比達38%，聯發科(2454)、蘋果則均為26%。

數據顯示，2021年全球AP營收成長23%，達到308億美元(折合新台幣約809億元)。

至於營收占比排名前三大的晶片大廠依序為高通、聯發科、蘋果，市占率分別為38%、26%以及26%。

Strategy Analytics分析指出，聯發科、高通在5G AP領域表現都相當出色，在5G帶動下，去年AP的平均售價均創下13年新高。5G AP出貨量年增84%，占總出貨總量的46%。

另外，該報告也點出在2021年最暢銷的Android AP，包括有高通的snapdragon 888/888+、765/G、750G和662，還有聯發科的天璣700。