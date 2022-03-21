美國政府積極推動半導體製造在地化發展，市場傳出美國邀請聯電赴汽車工業重鎮底特律興建12吋廠，以就近提供當地車廠車用晶片，聯電則表示不評論市場傳言，生產基地採分散策略。聯電可能赴美設廠引發網友討論，有人點出2大隱憂，表示與同樣赴美設廠的台積電相比，聯電的毛利相對低不少，加上聯電台灣員工的薪水也低很多，如果去美國設廠，人事等成本比起台積電險峻多了。

晶圓代工二哥聯電年前法說透露2023年28奈米製程產能可能「供過於求」，遭市場解讀2023恐爆產能過剩危機，其股價隔日立即跳空往下殺破60元，近期更一度下滑至49.5元，從短線最高點68.5元計算，跌幅高達3成，近期因大盤回穩，聯電股價重返5字頭今(21)日收盤來到53.5元。市場最新傳言指出，美國將提供520億美元(折合約新台幣1.5兆元)促進美國半導體製造業，並邀請聯電設廠主攻車用成熟製程，若成局將是聯電第一座美國工廠，投資金額估達千億元。

有網友表示，台積電去美國設廠絕對有賺錢空間，因為毛利很高，主要是先進製程毛利比較高，可以克服人事成本，反過來說聯電就是賠錢的機率很高；其他人則認為「聯電成熟製成利潤低，去會虧錢吧」、「聯電能否去美國的關鍵應該是供應商是否願意一起過去，但我懷疑成熟製程去美國設廠是否會有利潤？」、「在美國製造，成本一定不可能很低」、「如果確定蓋廠感覺是利空消息」、「毛利低還付美國高薪，不虧錢嗎」、「聯電在台灣的薪水只能說慘烈」、「聯電的毛利不到50%，去美國要怎麼賺錢」、「去美國設廠都虧錢，人太貴又沒台灣奴工好用」、「美國講了就要去啦，毛利率下降是聯二哥自己要解決的」。

《日本亞洲評論》先前引述消息人士說法指出，台積電原計畫今年9月進駐生產設備，但據悉進駐設備時間將延後到2023年2月或3月，代表台積電海外擴產比台灣困難，除了疫情不斷，當地勞動人力的短缺，另外包括建築必須通過不同法規也是原因之一。

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