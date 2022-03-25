台北捷運新埔站日前傳出電扶梯失速意外，意外燒出多座電扶梯已逾使用年限。台北市議員黃郁芬今再爆，北市立聯合醫院有將近7成、91座電梯超過10年使用年限，陽明院區更有6座電梯使用達36年，恐成安全未爆彈，她要求市長柯文哲1個月內擬定聯醫電梯汰換計畫。

柯文哲今赴北市議會進行施政報告，黃郁芬質詢時點名北捷電扶梯失速意外為例，表示依照行政院分類標準，載客相關的電扶梯、電梯都有使用年限，但柯表示不知道，並說電扶梯期限使用期限為6年，但並非超過就一定要改。

黃郁芬指出，不只北捷，連聯醫的電梯也潛藏許多「未爆彈」，所有院區共91座、近7成的電梯竟都超過使用年限，也有超過4成、56座的電梯已經使用超過20年。

黃郁芬舉例，陽明院區、和平婦幼院區及院本部內所有的電梯都已經逾期，陽明院區內有6座的電梯使用達36年，遠超過10年期限，和平婦幼院區則有15座使用達27年。此外，聯醫有10座、超過8成的電扶梯使用年限，都已超過使用年限16年，比北捷電扶梯超過6年還嚴重。

黃郁芬質疑，電梯與電扶梯的安全與穩定非同小可，況且聯合醫院承載的是病患、醫護人員，倘若發生意外後果不堪設想，甚至影響就病時間，她要求柯文哲應於1個月內擬定聯醫逾期電梯汰換計畫，不要置市民安全於不顧，柯文哲也在現場點頭同意。