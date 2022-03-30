北捷表示，掉落軌道的傾斜鐵片來自附近民宅屋頂，大小約6.9公尺乘0.9公尺。（北捷提供）

天外橫禍！台北捷運淡水信義線1部由北投開往淡水的列車，行駛途中，軌道上竟出現長達近7公尺的鐵片，且列車已碰觸並越過障礙物，行控中心隨後依SOP要求列車慢速通過，並派人前往排除，期間無旅客受傷，延誤約4分鐘，由於鐵片是從民宅屋頂掉落，未來將依《大眾捷運法》開罰1萬1500元，並追償列車設備及營業損失。

北捷表示，掉落軌道的傾斜鐵片來自附近民宅屋頂，大小約6.9公尺乘0.9公尺，司機員發現後，立即啟動緊急停車，隨後民宅施工人員翻越圍籬進入軌道區，將該鐵片拉至高架橋下方，維修人員迅速抵達現場確認，行控中心也加強相關廣播，並採彈性調整班距因應。

北捷指出，本案已依違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，處1萬元罰鍰；此外，民宅施工人員進入行車管制區域將鐵片排除，另依同法第50條第1項第3款，進入大衆捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內，未造成列車延誤或延誤5分鐘以內，處1500元罰鍰，共計開罰1萬1500元。

北捷說，該部列車經送回機廠檢視，車頭與車下設備發射接收線圈外觀有多處刮痕，長度介於約6至42公分，後續將追償設備及營運損失。事件處理期間已透過各車站廣播、公告、旅客資訊顯示系統、公司網站、「台北捷運GO」APP加強宣導。