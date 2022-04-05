收假出狀況 高鐵南下列車故障 南港站換車延誤近30分 19:552022/04/05 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晚間一輛高鐵列車自南港站發車發生故障，被迫更換備用車。（示意圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵表示，249車次今（5）日18：40於南港站發車時，發現列車動力無法輸出，經更換備用列車後，249車次於19：04發車。該列車將於今日晚間回送至基地進行詳細檢查。 北市68輛長照專車 使用率僅9％ 基隆確診女遊南投 匡列11人採檢全陰性 #列車 #南港站 #故障 #車次 #發車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假第2日依舊塞！ 國道上午3起小客車追撞 13:062022/04/03 生活 北港天空之橋遭噴紅漆 民眾氣罵警方要查了 18:052022/04/04 生活 北市公布6大張足跡 北車、新光三越上榜 6歲童感染源不明 17:062022/04/04 生活 搭公車不乾等 苗縣設6座智慧站牌 04:102022/04/04 地方新聞 匈牙利火車撞上闖平交道車輛 列車出軌釀數人喪命 16:052022/04/05 國際 千座公建充換電站年底達標 下步六都外 04:102022/04/03 財經焦點 北港天空之橋遭噴漆 遊客怒 04:102022/04/05 地方新聞 新化停電號誌失靈 警疏導掃墓車隊 04:102022/04/03 地方新聞 東南水泥事故影響雙鐵 王國材：車站疏導要檢討 11:592022/04/02 生活 施打站加開場不如預期 屏東縣府呼籲民眾儘快前往施打 13:122022/04/03 生活 清明連假倒數 苗栗三義單日湧入上萬車次 15:072022/04/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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