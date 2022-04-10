苗栗縣府派員到確診者曾到過的加油站清消。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天10日新增確診2例，1例為女性50歲案27505，因為與北部確診足跡重疊而採檢確診，另1案為男性66歲案27504，則是參加告別式被感染，苗栗衛生局緊急匡列與採檢61人。

根據了解，確診的50歲婦女平時與先生在南庄鄉種植木耳，4月3日有北部確診者足跡重疊，曾到4月7日至南庄衛生所就醫，4月9日自行使用居家快篩呈現陽性後，當天晚上8點通知南庄衛生所，本局立即安排消防單位送醫，經PCR採檢後報告為陽性確診，送醫院收治。

外縣市確診者足跡。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府公布外縣市確診者足跡。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

婦女的丈夫經採檢PCR陰性返家居家隔離，此次經疫調後匡列及採檢60，採檢後列為居家隔離7人、列自主管理53人，其中因南庄衛生所涉確診者足跡，全所員工已匡列採檢共21人，採檢後2位醫護列居家隔離，19 人列自主管理，目前檢驗結果未出，因應衛生所涉確診者足跡南庄衛生所預防性暫停門診業務3日。

另1位確診66歲男子，昨天9日下午自行前往慈祐醫院社區PCR篩檢，10日早上6點醫院通報，經疫調有到南部參加同學告別式時與外縣市確診個案有接觸史，經疫調匡列外地工作家人1人，已轉介當地衛生局處理後續防疫工作。

苗栗縣政府今天公布確診者足跡。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

衛生局指出，以上2確診案所涉之公共場域已清消，請鄉親放心。相關疫情調查、匡列及採檢持續進行中。

另外，新增台中市及台北市確診者涉本縣公共場域足跡涉及三義鄉、銅鑼鄉、苗栗市、後龍鎮已完成接觸者匡列及採檢、清消及餐飲業者自主停業，請鄉親安心。昨天9日下午1點30分至5點30分慈祐醫院PCR採檢站共採檢46人，檢驗報告1人陽性(案27504)其他皆為陰性。

衛生局指出，鄉親倘若涉有確診者足跡重疊者，可在今天10日下午1時至晚上5時，到大千及為恭醫院進行PCR採檢。民眾如因時間無法配合前往也可以自行購買使用居家快篩試劑，或是到本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。

縣長徐耀昌再次呼籲鄉親面臨本土疫情挑戰，為鞏固疫情不擴散，請大家遵循外出全程佩戴口罩、與不特定人保持適當社交距離、落實實聯制、勤洗手、體溫監測等防疫規範，親友聚餐也儘量控制人數，並遵守餐飲防疫措施，大家一起攜手防疫一條心共同維護社區安全。