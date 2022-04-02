高雄楠梓區東南水泥廠1日發生嚴重工安意外，導致雙鐵在連假前運輸工作受到極大影響，高雄市長陳其邁2日要求市府相關局處針對東南水泥集團及炯德營造廠於高雄7處營建工地執行聯合專案稽查，其中4處並未開工，而另外3處則都有違反職安、空汙、建築等相關法規，高市府將依法重罰。

工務局指出，此次聯合專案稽查由高市府祕書長郭添貴帶隊勘查，其中，東南水泥集團位於仁武區高楠公路旁的工地，被查出未申報開工且現場已擅自施工，甚至一樓底板灌漿已經完成，工務局依違反建築法規定，勒令停工補辦手續並依法裁罰。

此外，高楠公路工地現場也因為未設置工地告示牌、出入口無洗車台且未設置加壓沖洗設備等缺失，遭環保局依違反空汙法裁罰，另勞工局也開列8項缺失，並針對情節重大屬施工架開口未置護欄及未設置上下設備，勒令施工架相關作業全面停工，並依規定裁罰。

工務局表示，東南水泥集團燕巢中民路工地稽查後，發現勞工未戴安全帽、鋼筋未有防護套、筏基坑未設置上下設備等3項缺失，且針對筏基坑未設置上下設備，筏基坑相關作業全面停工，並依規定裁罰。

而東南水泥集團位於仁武區霞海路旁的工地則是出入口無洗車台且未設置加壓沖洗設備、車行路徑未採行防制措施及工地圍籬未設置防溢座等缺失，環保局依違反空汙法裁罰。另因工地雜亂，會另依違反環境維護管理自治條例裁罰。至於工地出入口未清洗汙染路面，也依違反廢棄物清理法規定查處。