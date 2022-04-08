光寶科(2301)3月全球合併營收為151.47億元，月增31%、創下4年來同月新高，光寶科搶攻家庭能源管理「微電網」市場，並鎖定日本市場為優先目標，光寶科總經理邱森彬表示，公司將與日本當地電動整合供應商合作，預計2024年儲能微電網開始有業績貢獻。

受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定，光寶科3月合併營收為151.47億元，月增31%，年增14%，為4年來同月新高，累計今年前3月合併營收為412.31億元，年增9%。

就各部門來看，筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增36%，資訊及消費性電子部門營收占比達49%；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增37%，營收占比達31%。

全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求成長，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上LED車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收月增10%，營收占比約20%。

近期俄烏戰爭未止，且通膨壓力加速美國升息腳步，儘管外在變數不少，邱森彬表示，目前看來下游客戶第2季訂單沒有下修。

光寶近年聚焦光電、雲端、汽車電子、5G/AIoT積極轉型，為強化軟體研發能力，整合軟硬體，光寶去年在台南成立軟體研發中心，去年研發費用增幅逾20%，占營收比重3.71%，預計今年占比將拉高至4.5%，未來兩、三年將達6%。

邱森彬表示，過去光寶提供給客戶OEM、ODM產品，現在不只是依客戶需求提供產品設計製造服務，而是依市場未來需求，透過自主研發，提供市場系統解決方案。

光寶科今年公司營運成長主軸仍以光電、雲端及汽車電子，公司將努力拉升光電及雲端/物聯網兩大業務部門占比各達30%，資訊及消費性電子部門營收降至40%，以優化產品組合、提升獲利。

儲能商機湧現，光寶結合電源核心技術，鎖定未來家庭能源管理的「微電網」市場布局，邱森彬表示，公司將與日本當地電動整合供應商合作，預計2024年儲能微電網開始有業績貢獻。