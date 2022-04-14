上海、昆山封控持續延長，衝擊PC/NB ODM大廠廣達(2382)、仁寶(2324)及和碩(4938)等廠。群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，如果高壓防堵的無限期擴散，會對供應端產生衝擊，相關業者確實會有短期陣痛；但事實上，目前多數在大陸生產的產品偏向中低階品項，而今年WFH、LFH的終端需求面已出現鬆動，因此供給面減少也不是件壞事。

廣達（2382）（惠普、蘋果、宏碁和華碩的主要NB供應商）及仁寶（2324）（戴爾、惠普、聯想、宏碁的主要NB供應商）已分別宣佈上海及昆山廠停產，配合當地政府政策。

廣達完全停產的上海廠，主要生產NB（佔其整體NB生產近20%），少量伺服器及IoT產品則出貨至非美國目的地。而廣達在重慶的主要NB生產廠，可彌補部分NB的缺口，台灣廠則能支撐伺服器及IoT產品的缺口。

仁寶在大陸的NB生產地，除昆山外還有重慶、成都等地。目前仁寶旗下五家昆山子公司，包含昆山仁寶電子科技、昆山仁寶資訊工業、昆山仁寶信息技術、昆山仁寶數碼科技、昆山仁寶視訊電子等，都將配合當地政府動態調整升級疫情防控措施，後續將持續密切關注疫情發展，並採取應變措施，讓影響降至最低。