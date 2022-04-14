虹堡(5258)營運策略三大招，全球通路布建、產業鏈垂整合、雲端及軟體服務，虹堡表示，先前開發的歐洲客戶相關認證已陸續通過完成，今年下半年有望明顯挹注，歐洲、北美市場均仍有成長空間，歐美地區訂單也陸續回籠，下單力道逐步轉強，今年從需求、業務、供給三大面向來看，都相對去年樂觀，法人預期，今年營運加溫在望。不過公司表示，特定元件缺料導致長短料情形，以及疫情變化仍有不確定性，仍應保持密切觀察。

虹堡3月營收5.06億元，年增39.43%、月增26.65%。第一季營收14.07億元，年增77.06%、季減7.13%。單月、單季營收雙雙衝上歷史次高。去年EPS略增至2.51元。周四午後震盪翻紅，收漲0.26%報39.25元，保住5日、10日、月線上。

總體產業變化，在版圖上，過去幾年業界競爭對手陸續被整併，市場份額出現變化，虹堡在各地區市占逐漸提升。雖然疫情仍嚴峻，但隨著各國陸續解封且希望恢復正常的商業活動，終端客戶也提高拉貨的力道，但由於全球供應鏈短缺的狀況仍需要時間做改善，因此終端機總體市場需求仍是非常的強勁。多元支付是未來可見的成長契機，能提供多樣性的支付產品將成為競爭優勢。而新興電子支付在跨國串接及整合成為電子支付業務拓展的新挑戰，虹堡亦朝此方向。其中虹堡看好蘋果(Apple)將推出iPhone手機變成POS機方案，公司認為，未來商家透過手機來提供非接觸支付的新服務模式，公司也會安全支付、平台等布局此商機，挑戰雲端服務、軟體開發營收占比逐年升高。

產業發展三大趨勢，無人支付應用、新零售應用及服務、電動車充電樁應用。疫情衝擊，去現金化產業應用加速升溫，無人支付應用，其業務成長的關鍵是提供軟硬體整合性的服務，而全球無人自助應用契機不同，關鍵在業務團隊能找到對的在地化合作夥伴；新零售應用及服務方面，也在疫情衝擊，店家在雇用人員及投資設備會較以往謹慎，也連帶創造新商機願意採用一些月租服務平台以減少人力支出及一次性的設備投資；電動車熱潮當前，充電設備預估未來市場成長可期，然充電樁應用，也在支持開放的支付平台及嵌入式的支付設備是各國法規的要求重點之一。

產業新契機，為軟體服務平台、軟硬整合解決方案。商業軟體開發商投入在Android平台上開發及軟體移植的意願大幅提高，加上零售、銷售軟體對硬體效能要求也變高，因此產業需求趨勢往效能較高端的產品發展，以滿足各類型應用的需求。隨著Android完整的智能終端愈來愈成熟，全球收單行積極投入平台應用開發。完整的Android支付終端的產品線，同時提供雲端後台服務給客戶進行整合，可加速客戶的上線時程；Android的產品將會成為市場銷售主力並引導多元應用。

虹堡營運策略，三大招，一全球通路布建，美國、歐洲、東南亞分公司均已設立且已經完成當地收單機構相關認證，在營收上，全球布局的成效已經可見，可預期在未來隨著無人自助應用及Android終端機的切換，能有更顯著的營收成長。北美無人自助商機也持續成長，加速客戶產品認證進度，以期UPT業績大幅上升。二產業鏈垂整合，透過併購及策略合作，建立全球通路提高市占率。虹堡持續拓展營運據點，深耕區域服務，結合硬體、軟體及雲端服務，致力成為全球POS Solution Provider Android。最後的雲端及軟體服務，除了硬體設計及銷售，雲端服務及軟體開發等服務也是公司近幾年在深耕的項目，期望營收占比能夠逐年升高。而由於支付整合應用愈來愈重要，虹堡期許成為支付硬體跟軟體開發及整合服務的方案提供者，協助我們的客戶能夠更快的將方案完成進行銷售，期望透過這樣的服務方式，縮短產品開發到實際營收發酵的時間。

虹堡未來展望，在缺料因應上，加速客戶產品替代料認證進度；縮短客戶改機認證時程，以符合交期；並全面備妥資源，提升缺料採購時效。虹堡也將提高企業競爭力，加速各地區產品認證進度，持續投入研發資源，特別是軟體部分，也規劃產能持續提升，以符合客戶交期。虹堡表示，先前開發的歐洲客戶相關認證已陸續通過完成，今年下半年有望明顯挹注，下單力道逐步轉強，今年從需求、業務、供給三大面相來看，都相對去年樂觀，法人預期，今年營運加溫在望。

在機會與挑戰上，無人自助商機持續發酵，未來仍有大幅成長空間；歐美地區訂單也陸續回籠，但特定元件缺料導致長短料情形，將影響存貨週轉及拉長營運週期(Operation Cycle Time)；加上COVID-19影響，疫情變化仍有不確定性，仍應保持密切觀察。