詮欣(6205)3月合併營收為1.61億元，月增34.11%，儘管俄烏戰爭及大陸新冠肺炎疫情延燒，在新技術、新訂單、新產能挹注下，詮欣可望帶動營收獲利持續創高。

網通、IPC與車用產品的需求穩定，詮欣3月合併營收為1.61億元，月增34.11%，年成長41.63%，累計2022年第1季合併營收為4.82億元，年成長43.62%，創近5年同期新高。

詮欣表示，網通產品因深耕多年美系新客戶營收貢獻與新產品放量出貨，且IPC產品在市場整體缺料狀態逐步改善下，推升公司3月營收年成長超過40%，特別是在AIoT、5G、Cloud center相關應用在市場成長趨勢明確與滲透率逐漸提升下，相關基礎建設與硬體設備需求強勁，帶動伺服器(server)、交換機、路由器、基地台與資料中心(data center)之相關高速類傳輸訊號及影像需使用之連接器與線束相關產品訂單持續增加，公司在產品組合調整、成本轉嫁效益及製程改善下，營收及獲利可望進一步創高。

在車用部分，詮欣表示，傳統汽車傳輸分為電力及訊號傳輸，公司深耕訊號傳輸多年，連接器品質深受各大廠肯定，隨著美系車廠第1季交車數量創下新高，除原有供給美系的車廠外，近來多家歐系 Tier1 的廠商紛紛要求公司送樣，未來可望取得多家車廠採用，公司車用產品可望進一步提升。

詮欣近來開發車用相關線束產品也受到客戶青睞陸續送樣，一旦取得認證後，未來連接器及線束將一同交貨，公司非常看好這部份的成長，可望成為未來整體營運之最大動能；受到俄烏大戰影響，部分歐洲汽車零組件供應商出貨受到衝擊，紛紛轉向亞洲供應商提出需求，對公司營運也帶來正面的效果。