明新科大11日晚間接獲相關衛生單位通知，該校有2名學生確診，校方依疫情指揮中心相關規定，12日起至21日停課10天，全校實施線上遠距教學，並進行全校消毒，已依規定通知相關接觸者採檢，確診案例足跡配合政府疫調中。

明新科大指出，新增2名案例都是學生，已啟動個案確診相關處置作業，目前沒有要全校快篩，但已提升防疫措施及做好萬全應變，請師生無須恐慌，保持高度警戒。

校方要求學生居家遠距學習期間，務必減少人與人間的接觸與外出，落實自主健康管理及防疫措施，有接觸史或身體健康有異狀，請儘速就醫並回報校安中心或衛生保健組。

校方表示，為防堵疫情，除立即改為線上教學外，行政職員已準備啟動分流上班，校內所有會議改為視訊會議，禁止校園非必要訪客進入校園，所有參訪研習、學生社團、體育競賽等活動皆暫停或延期，各項防疫措施將依據中央疫情指揮中心及教育部公告滾動式修正。

校方防疫專責小組則提醒全校教職員工生，要減少人與人間的接觸，出門應全程配戴口罩、勤洗手，做好實聯制，儘快完整接種疫苗，隨時注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。

如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴醫用口罩，避免外出。