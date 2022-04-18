【LIVE直播】新北今增500例本土 侯友宜最新說明

新北市今新增確診500例，新北市長侯友宜表示，479例新增採檢陽性、21例居隔陰轉陽，其中外縣市相關案58人，基隆相關案6人、北市相關案38人、桃園相關案9人、新竹市相關案2人、高雄相關案2人、花蓮相關案1人。

侯友宜說，新北市確診數最多，匡列隔數14616人創高，新北啟動居家照護後目前收治1070人，以後只會往上走，現在是大浪還是不海嘯，以後會更高。

他說，基層人員花大量時間在發居隔通知等行政作業上，消耗第一線同仁量能 明顯浪費人力，建議中央找最快速的方式解決，是否可用健保快易通或簡訊方式解決，除非未來政策改變不再居隔，不然基層同仁無法負荷。

另建議快篩陽性再做PCR，侯友宜說，目前快篩劑試量的嚴重不足，新北很早就做準備跟業者訂購，但遭中央徵用，基層碰到執行困難，希望業者可以快速給地方、業者也要共體時艱，以共同契約提供新北更多資源，而中央目前給新北10萬劑快篩試劑，與其他縣市相同，但新北確診數量多，相對快篩劑要更多，才可以把所有流程做好。