利機(3444)3月單月合併營收1.14億元，月增加36%，年增加9%；累計第一季營收為2.95億元，較去年同期年增2%，與去年第四季持平，首季營收創10年來同季歷史新高，其中，包括主要產品如封測相關、驅動IC相關二大主力產品，都是近10年同期新高紀錄，BT載板也創下近10年次高紀錄。利機今股價盤中由黑翻紅，持穩小漲0.5%~1%，站回季線位置，現在股價站上短中均及年線。

利機表示，受惠高運算需求明顯增溫，以及利機調整產品結構導向高技術、高單價發展，邏輯IC/記憶體載板相關本季銷售年增45%。驅動IC相關產品去年度創下歷史新高水準，今年可續創佳績，其中Emboss及Shipping Reel(COF Tape包裝用間隔帶及纏繞捲盤)成長幅度最大，相較前一季則成長23%及17%，整體驅動IC相關季增10%。封測相關部分因封裝機台開機率已逐漸提高，預計庫存在5月之後去化，有望恢復正常訂單的成長量。單一產品表現最亮眼為均熱片(Heat Sink)，創單季歷史次新高，年增加19%、季增加27%，在3C產品對散熱需求愈來愈強的趨勢來看，全年可逐季成長再締新猷。

利機今年首季營收超乎預期，若以過去的毛利率預估，單季獲利也有機會同步超越預期。利機近年積極布局產品線於5G、HPC、AI、IoT和車用電子等先進領域，可望將全年營收持續向上推升。