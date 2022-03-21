台北市許多高齡老公寓，對於年紀大的長輩，每天爬樓梯上上下下很吃力，裝電梯又是一筆鉅額。台北市都市更新處為了改善老公寓居住環境，裝設電梯的補助金額加碼到最高250萬，並於今（21）日開始生效。

更新處表示，老舊建築補助方案中的「整維得來速套餐B（增設電梯）」已於3月14日開放申請，近幾年缺工缺料，進而導致建築成本大增，蓋電梯的費用又更加昂貴，北市很多舊公寓都是住老人家，每天爬上爬下不僅傷膝蓋，也增加長輩摔倒受傷風險，因此今年增設電梯補助再加碼30萬，最高金額達250萬。

事實上，台北市的「整維得來速套餐」分為A、B、C三種，這次加碼針對套餐B，對象是6樓以下無電梯且屋齡超過20年的集合式住宅、公寓，若增設電梯，補助額度以50％為限，上限金額從原本的220萬提高到250萬。

更新處指出，這次除了加碼補助金額，也簡化線上申請程序，並提供住戶3階段的社區輔導，包括社區現場會勘、整建維護法令說明以及費用試算，讓住戶更了解補助申請手續和注意事項。

台北市都市更新處推出的ABC套餐內容如下，套餐A針對高樓層老舊建築，像是增建電梯、外牆補修等，一般地區補助工程費50％，最高上限1200萬；策略性更新地區則補助工程費75％，上限1500萬；公辦地區補助工程費90％，無上限金額。套餐B適用於6樓以下老公寓增設電梯，補助總工程費50％，最高250萬。套餐C則是6樓以下建物的外牆拉皮、結構補強，外牆拉皮最多補助50％，上限300萬；結構補強最多補助50％，上限400萬。