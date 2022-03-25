因應高齡化社會的來臨，提昇友善無障礙環境，高雄市政府持續辦理無障礙設施改善補助，補助經費額度以不逾補助項目總經費45%為限，其中補助5層樓以下建築物改善無障礙設施及設置昇降設備，最高可達216萬元，自即日起至6月30日止受理申請。

高雄市工務局局長楊欽富表示，高雄市既有公共建築物總列管數4585件，已改善4108件，改善率達89.6%。並積極推動騎樓整平改善工程，改善完成長度達1萬5700餘公尺，今年度再向中央爭取補助800萬元，預計可增加1500公尺騎樓整平路段，以提昇友善無障礙生活環境。

高雄市工務局表示，建築物核准用途為集合住宅或住商混合且供住宅使用比例達1/2以上，即可申請無障礙設施改善補助，補助改善項目包括集合住宅共用部份室外通路、避難層坡道及扶手、出入口、室內通路走廊及昇降設備（新建或修繕）等。

每案補助比例以總工程經費45％為上限，原則以申請套裝補助，經審查合格者可補助36萬至216萬元不等，改善設施需符合內政部頒訂建築物無障礙設施設計規範。補助對象為住宅法施行前(101年12月30日前)已領有建築物使用證明文件或實施建築管理前已建造完成之集合住宅。