俄烏戰爭導致全球金融市場震盪，台股過去兩天下挫逾900點，國民黨立委曾銘宗建議提高國安基金目前可用額度，財政部長蘇建榮回應，國安基金是點火作用而非一次全數投入，以目前情況，國安基金仍可應付。

過去兩天上市股成交值高達新台幣4000多億元，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院財委會質詢蘇建榮，國安基金可運用資金總額5000億元是否足夠，建議調高額度，股市若出狀況，國安基金只能護盤一天。

蘇建榮表示，國安基金是「點火作用」而非一次全數投入，台股非理性下跌時，經評估過後，才會進場穩定股市，若發生流動性問題，金管會也會處理；他表示，以過去最壞情況來看，國安基金曾動用1200億元。

曾擔任國安基金執行秘書的曾銘宗表示，政治經濟環境隨時間推演而不同，他建議調高國安基金護盤總額度。

蘇建榮則回應，國安基金當前額度還能應付目前情況，但會回去思考，「如果可以做，我就會做，但這（草案）還要經過行政院，會再進一步評估研議」。（編輯：張均懋）1110309