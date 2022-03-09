先前曾任國安基金操盤手的國民黨籍立委曾銘宗在9日財委會上質詢時，要求財政部修改國安基金管理條例，把護盤上限5,000億台幣拉高，對此財長蘇建榮回應，現行的5,000億上限，應可因應目前的情況，不過對於曾的提議，財政部也會評估是否拉高上限、提出國安基金管理條例修正草案。

不過據了解，國安基金幕僚並不傾向拉高現行的上限，國安基金幕僚評估，運用國安基金的子彈並非越多越好，而是把現有的子彈發揮最大的效果。

蘇建榮在答覆曾銘宗質詢時指出，從歷來國安基金使用最大的規模1,200億來看，目前的5,000億上限應夠用，對此曾銘宗則認為，台股的成交量已遠甚於過去，加上外資一旦撤離，以現在的台股成交量，影響會比過去大很多，因此他質疑倘若維持現行國安基金管理條例5,000億的上限，恐怕護盤銀彈不夠，對此蘇建榮回應，財政部會再評估，而是否要修正管理條例，這也需要由政院來同意。

蘇建榮和國安基金操盤手、次長阮清華雙雙都在財委會上再對台股信心喊話強調台灣的經濟基本面實力，對於台股有相當的支撐作用；蘇建榮指出，除了出口成長率超過20％之外，進口成長率也有接近20％的成長表現，尤其是進口成長率，主要來自於進口生產設備財的加持，由此也可反映國內廠商對於整體大環境看好的信心，因此進口資本設備以投入更多生產，投資人要對台股有信心。