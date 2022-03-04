受美股周三收黑、俄烏戰持續等利空衝擊，台股今（4日）早盤一度大跌逾200點，盤中航運、鋼鐵等傳產族群雖獲資金拉抬，但尾盤再遇賣壓漲幅縮小，再度重挫逾200點，終場加權指數收在17736.52點，下跌197.88點，成交值3877.84億。

周三美股四大指數皆墨，台股早盤17845.01點開出，下跌89.39點，隨後跌幅擴大至200點左右，台積電早盤一度下跌10元觸及592元，八大類股均陷入平盤震盪，僅航運三雄開盤小漲近1%，隨後資金進場拉抬三雄，陽明一度奔至漲停，但尾盤賣壓出籠，漲幅縮小至6%左右。

昨（3日）台股收漲66點，收在 17934點，三大法人續呈土洋對作，合計賣超53.57億，外資2日大砍192億元後，昨持續賣超74.35億，投信力挺台股，買超18.49億，寫下連22日買超，自營商買超2.25億元，三大法人合計賣超 53.57億。

美股四大指數周四皆收黑，道瓊下跌96.69點（或0.29%）至33794.66點，那斯達克指數下挫214.08點（或1.56%）至13537.94點，標普500指數挫低23.05點（或0.53%）至4363.49點，費城半導體指數跌76.40點（或2.24%）至3339.76點。