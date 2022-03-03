長榮國際2月25日董監改選出現翻盤，張國明、張國政弟弟派出線，主要關鍵少數張國煒母親李玉美表態支持，讓弟弟派拿下過半的三董一監。至於什麼原因讓李玉美手中7％持股轉向，有媒體推測是讓星宇與長榮航空合作，減輕星宇燒錢壓力。但據熟識張國煒的相關人士表示，長榮航空根本沒有要跟張國煒合作，都是媒體隨意猜測，而市場傳出，大房二哥三哥此次尋求張國煒結盟，主要可能是要讓長榮國際董事長柯麗卿下台，因為他們一直認為，長榮集團的家鬥，就是柯麗卿在中間分化。至於長榮集團明年一堆公司改選，張國煒應該無意介入，反而有意讓自己的星宇航空在今年拚公開發行及登錄興櫃。

長榮集團總裁張榮發2016年辭世後，隨即就爆發分家事件，先是三對一的對決，二房獨子張國煒遭拔除長榮航空董座，大房三兄弟張國華、張國明和張國政則在二大基金會各15席董監事中各占5席。而後2018年「張榮發基金會」董事會改選，則是大房三兄弟的內鬥，張國煒請辭董事後，長榮國際董事長柯麗卿結合張國華在董監事席次中，再逼退弟弟派，也讓長榮集團在張榮發離世後，幾乎每年都在上演宮鬥劇，經營權之爭不時登上媒體。

原本張榮發生前倚重的管理總部副總裁柯麗卿，從這幾年報章雜誌報導都可以看出，從逼退老臣、張家兄弟的家鬥爭產，都傳出她是其中的關鍵人物。相關人士指出，柯麗卿聯合肅清異己，已經違背老爸（張榮發）意願，張國煒心裡怎麼會舒服，後來又逼退老二、老三，你覺得他們心裡會爽嗎？也不會有後來的辣椒水事件。

所以這次228前夕長榮國際的改選，就傳出透過鄭深池居中密會三方，弟弟派聯合次要敵人、打擊主要敵人，讓關鍵少數在關鍵時刻發揮最大功效，最終就是要逼退長年「挾天子以令諸侯」掌握長榮集團大權柯麗卿下台，讓真正張家人掌握集團經營權，拔除所謂的「地下總裁」。

有媒體猜測弟弟派的合作，是為了星宇能與長榮航空合作，減輕星宇燒錢壓力，二房接受弟弟派的的合作邀約是「情非得已」。但該名人士說，這樣的臆測張國煒根本懶的解釋，他雖然已經退出長榮航空，但現在還是長榮航空約10％的大股東之一，以目前市值來看約200億台幣，當個快樂大股東就好。而星宇航空是張國煒親手創立，首架A330 neo廣體客機2月底才剛交機，廣體機今年要正式投入營運，該名人士指出，「如果疫情持續，張國煒的資金也沒什麼大問題，足以讓星宇航空能繼續營運好幾年的時間」，何況近期國境有開放的跡象，星宇航空並沒有跟長榮航空合作的理由。

至於長榮國際的變天，影響集團五大子公司長榮海、長榮航、長榮鋼、榮運、中再保明年董事改選。相關人士指稱，集團子公司怎麼改選那是大房三兄弟去處理，張國煒應該沒有興趣。至於外傳星宇航空今年邁入資本市場，市場傳出將於第三季拚興櫃掛牌，事實上有很多星粉希望能快點看到星宇航空掛牌。相關人士說，台灣虎航去年前三季都虧了超過半個資本額，目前股價約在34-38中間遊走，跟幾個月前比已經漲幅超過100％。所以目前虧錢掛牌又如何，公司有希望及看得到未來才是最重要。