（台灣和英國首次合作推動第一個金融業永續人才培訓計畫，9日舉行開學典禮。圖／陳碧芬） 永續發展、推動ESG都是當今企業的重要議題，唯有人才、資金的共同投入，能加速並擴大落實的可能。國內第一個金融業永續長儲備計畫，正式上路。「臺英永續金融培訓合作倡議－2022永續金融專業人才培訓計畫」在財政部ESG倡議平台的指導下，由台灣金融研訓院與英國在台辦事處共同主辦，第一屆學員舉行開學典禮9日，財政部長蘇建榮、英國在台辦事處副代表Tom Burn都親自參與。台灣金融研訓院長黃崇哲親自擔任首屆的班主任。他強調，這個永續人才培訓計畫的第一目標在為金融業準備「永續長」，更是金融業長期推動永續的重要人才庫。財政部長蘇建榮表示，金融機構集結大眾資金與管理的特殊性，扮演社會資源分配的角色，是導引社會永續發展的關鍵力量，因為金融引導，經濟才能往永續的方向進行，此次開班擁有國際師資，金融業能參與受訓，相當難得。台灣金融研訓院吳中書董事長指出，「永續金融專業人才培訓計畫」在培養人才之外，更希望能透過這些人才，在每一個行庫內發揮關鍵影響力，能夠運用金融市場機制及業務過程，協助企業永續轉型與達成2025能源轉型目標，有效發揮銀行業促進社會永續發展的重要角色與功能。黃崇哲指出，透過英國及其他國際發展經驗與實作交流，在接下來的4個月授課時間，提供全面性、系統性的永續金融專業人才核心職能學程。第一屆學員將以財政部ESG倡議平台之公股行庫為主，協助國內整體授信規模占比約5成的9大公股行庫打造永續金融根基，盼藉由公股金融事業聯合倡議，使更多企業重視ESG，協助台灣企業進行低碳轉型。第二期更預計於今年度8月開訓，開放給國內所有金融業者參與，期望培育出更多永續專業人才，以促進國內產業集體轉骨、推動更多ESG相關方案。金研院表示，此項計畫將集結知名國際智庫機構與專家，包含英國牛津大學永續金融首席教授Dr. Ben Caldecott、BSI英國標準協會、CDP 全球環境資訊中心、、GRI 全球永續性報告協會、CBI 英國特許銀行家學院及BCSD 企業永續發展協會等國際專家與外商金融機構，並聘邀國內業師專家及台灣金融研訓院永續金融研究團隊共同參與擔任課堂引導師。