烏克蘭核電廠遭俄軍攻擊起火，引發台股重挫，外資提款台股430.37億元，投信連23日買超台股，多方續航力十足。因外資鎖定台積電（2330）減碼，拖累台積電股價失守600元及跌破年線支撐，因電子股疲弱，上市電子股成交占比僅有39％，資金轉向航運類股，上市航運成交比重40.22％，陽明（2609）一枝獨秀，大漲8元，漲幅6.4％，收在133元。

台股4日下挫197.88點，跌幅1.1％，收在17736.52點，成交量為3877.84億元，日K終止連四紅。台股這一周仍呈現上漲84.34點，漲幅0.48％。

4日台股法人的籌碼上，呈現外資賣超、投信力挺。外資4日賣超台股430億元，今年已賣超台股2584億元。投信4日買超17.81億元，為連23日買超，23天合計買超602.22億元，今年以來買超台股668億元。

護國神山台積電4日跌破年線支撐，相當弱勢，終場下跌7元，收在595元，周跌20元，跌幅1.49％。台積電將快速重回年線，穩住局勢。

IC設計亞信（3169）4日漲停，整理完畢反彈，吸引資金目光。創惟及智原經歷強漲後，4日股價回檔修正。

投信已連買台股23個交易日，多方資金力挺台股。台新投顧副總黃文清認為，投信源源不絕資金有政府當靠山，由於美國升息已確定，干擾台股已趨微，目前為俄烏戰爭為資本市場的干擾，靜待落幕及和談漸露曙光，屆時投信布局的高持股，為下波台股反彈明燈。

據統計，投信高持股有智原、創惟、博智、世芯-KY、萬潤、健策、德微、強茂、同欣電、鈺太、力旺、雙鴻等。