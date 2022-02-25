長榮集團經營權再度掀波，長榮集團的控股公司長榮國際今日進行董監改選，由於二房李玉美所持股權倒戈支持弟弟派，導致大哥張國華僅取得2董1監，而弟弟派老二張國明、老三張國政取得3董1監，奪得經營權，牽動上兆元的集團後續發展。

長榮國際董監任期將於3月屆滿，因此選在今天召開股東臨時會改選。相較上次改選，此次更為激烈，主要是航運股股價大漲，長榮集團市值從4千億元暴增到破兆元，更被視為弟弟派反撲的重要一役。長榮集團對此表示，尊重選舉結果。

長榮集團大房三兄弟分裂成兩派，自前年爭奪基金會股權就互不相讓，此次關鍵少數是二房李玉美，也就是張國煒母親的7％少數股權，原先傳出張國煒「關注但不介入、出席卻不投票」，但今日仍把票投給了老二、老三的「弟弟派」。

長榮國際資本額約40億元，也是長榮海運與航空的前三大股東。股東結構為張榮發文教基金會28.8％，張榮發慈善基金會5％，老大張國華、老二張國明、老三張國政三兄弟各18％，張國煒母親李玉美有百分之7.14％，因而成為關鍵少數。